Bülent Bölükbaşı'nın görevine son verildi

TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollarını ayırdı.

İstanbul takımı, Bülent Bölükbaşı ile çıktığı son maçta Erzurumspor'a 2-0 yenilmişti.

Bülent Bölükbaşı, maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Kadromuz zaten bayağı dar. Bu darlık içinde oyuncu kaybetmek bize çok pahalıya mal oluyor. Bugün oyun bizden çok uzak değildi ama yaptığımız bireysel hatalardan kaynaklı yediğimiz goller bizi yıkıyor. Direncimiz çok düşük ve bunu artırmamız lazım. Erzurumspor bizden daha iyi, istekli ve arzuluydu. Kazanmayı daha çok istediler ve kazandılar. Tebrik ediyorum."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN ARAYIŞLAR BAŞLADI

Ümraniyespor, bu yenilginin ardından teknik direktör Bülent Bölükbaşı'nı gönderdi.

Karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilirken, yeni teknik direktör için de arayışların başladığı bildirildi.