Brezilya Fransa'yı devirdi: Julia Bergmann uçtu

Brezilya Fransa'yı devirdi: Julia Bergmann uçtu
Yayınlanma:
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Brezilya Fransa'yı 3-0 yendi ve yarı finale çıktı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Brezilya, Fransa'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

JULIA BERGMANN FIRTINA GİBİ ESTİ

Brezilya'da Julia Bergmann 17 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Gabi Guimeras da 13 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Rosemaria Montibeller 12 sayıyla dikkat çekti.

YARI FİNALDE İTALYA İLE KARŞILAŞACAK

Brezilya, yarı finalde İtalya ile eşleşti. Maç, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Salon: Huamark

Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Brezilya: Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)

Fransa: Rotar, Elouga, Ndiaye, Cazaute, Sylves, Stojiljkovic (Gelin, Giardino, Selosse, Gicquel)

Setler: 27-25, 33-31, 25-19

Süre: 87 dakika

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Spor
Galata Spor'dan 33 yıl sonra muhteşem geri dönüş
Galata Spor'dan 33 yıl sonra muhteşem geri dönüş
"Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye verdiği son zarar" diyerek açıkladı
"Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye verdiği son zarar" diyerek açıkladı