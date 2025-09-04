Brezilya Fransa'yı devirdi: Julia Bergmann uçtu
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Brezilya Fransa'yı 3-0 yendi ve yarı finale çıktı.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Brezilya, Fransa'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
JULIA BERGMANN FIRTINA GİBİ ESTİ
Brezilya'da Julia Bergmann 17 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Gabi Guimeras da 13 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.
Rosemaria Montibeller 12 sayıyla dikkat çekti.
YARI FİNALDE İTALYA İLE KARŞILAŞACAK
Brezilya, yarı finalde İtalya ile eşleşti. Maç, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Salon: Huamark
Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Yuliya Akulova (Kazakistan)
Brezilya: Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)
Fransa: Rotar, Elouga, Ndiaye, Cazaute, Sylves, Stojiljkovic (Gelin, Giardino, Selosse, Gicquel)
Setler: 27-25, 33-31, 25-19
Süre: 87 dakika