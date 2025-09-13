Boluspor'dan tarihi geri dönüş

Boluspor'dan tarihi geri dönüş
Yayınlanma:
Güncelleme:
TFF 1. Lig’in 5. haftasında Boluspor, hem sahalara hem de Bolu Atatürk Stadyumu’na geri dönüşünü galibiyetle taçlandırdı.

Aylar süren stadyum hasretinin ardından ev sahibi Boluspor, Manisa FK’yi 2-0 mağlup ederek taraftarına çifte sevinç yaşattı.

Şubat ayında fiziki altyapı sorunları nedeniyle kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu, uzun bir aranın ardından yeniden futbol coşkusuna ev sahipliği yaptı. Boluspor, bu özel atmosferde sahaya çıkan ilk takım olarak tarihi bir galibiyet aldı.

GOLLER 32 ve 85'TE GELDİ

Karşılaşmanın 32. dakikasında Mario Balbudia’nın klas vuruşuyla öne geçen Boluspor, 85. dakikada Florent Hasani’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Kırmızı-beyazlılar, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutarak rakibine net bir üstünlük kurdu.

bolu.jpeg
Boluspor'dan maç sonu galibiyet pozu

YARENLER ADIM ADIM TIRMANIYOR

Bu galibiyetle Boluspor puanını 10’a yükseltti ve üst sıralara doğru tırmanışını sürdürdü. Manisa FK ise 5 puanda kaldı.

puandurumu.png

Ligin 6. haftasında Boluspor, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Manisa FK ise Esenler Erokspor’u ağırlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

