Boluspor 3 puanı 3 golle aldı

1. Lig'in 38’inci haftasında Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Serik Spor’u 3-1 mağlup etti.

11. dakikada Serik Spor’un organize atağında, sert şut kaleci Bartu’dan döndü. Dönen topa vuran Skvortsov’inin sert şutu ağlarla buluştu: 0-1.

70. dakikada Boluspor atağında Harun Alpsoy’un ceza alanı dışından sert şutuna kaleci Ender’in uzanmasına rağmen top ağlarla buluştu: 1-1.

75. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Doğan Can’ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-1.

90+2'de atılan uzun topta, Deniz Yıldız’ın çalımların ardından çektiği sert şutta top kaleyle buluştu: 3-1.

BOLU'DA 4 GOL ÇIKTI