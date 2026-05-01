Boluspor 3 puanı 3 golle aldı

Boluspor, 1. Lig'in 38. haftasında sahasında konuk ettiği Serik Spor'u 3-1 yendi.

11. dakikada Serik Spor’un organize atağında, sert şut kaleci Bartu’dan döndü. Dönen topa vuran Skvortsov’inin sert şutu ağlarla buluştu: 0-1.
70. dakikada Boluspor atağında Harun Alpsoy’un ceza alanı dışından sert şutuna kaleci Ender’in uzanmasına rağmen top ağlarla buluştu: 1-1.
75. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Doğan Can’ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-1.
90+2'de atılan uzun topta, Deniz Yıldız’ın çalımların ardından çektiği sert şutta top kaleyle buluştu: 3-1.

BOLU'DA 4 GOL ÇIKTI

  • STAT: Atatürk
  • HAKEMLER: Hakan Ülker, Kemal Mavi, Mehmet Pekmezci
  • BOLUSPOR: Bartu Kulbilge, Onur Öztonga, Arda Tuğra Saygı (Dk. 84 Emre Soykan), Gökhan Akkan, Abdulsamet Kırım, Balburdia, Doğan Can Davas, Harun Alpsoy (Dk. 89 Burak Topçu), Lima, Mustafa Alptekin Çaylı, Temel Çakmak (Dk. 46 Erdem Dikbasan)
  • SERİK SPOR: Ender Güneş, Martynov, Cengiz Demir, Sadygov (Dk. 90+1 Ahmet Daniel Akyıldız), Castro, Ekrem Terzi Sami (Dk. 71 Gökhan Altıparmak), Skvortsov, Şeref Özcan, Nalepa, Emre Nefiz (Dk. 71 Kasım Alperen Köşker), Anıl Koç
  • GOLLER: Dk. 11 Skvortsov ( Serik Spor), Dk. 70 Harun Alpsoy Dk. 75 Doğan Can Davas, 90+2 Deniz Yıldız (Boluspor)
  • SARI KARTLAR: Temel Çakmak, Lıma (Boluspor), Şeref Özcan (Serik Spor) (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

