Bodrum 1 haftada potaya girdi

Yayınlanma:
Geçen sezon Süper Lig'den düşen Bodrum FK yeni sezonda işi sıkı tutuyor.

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek Süper Lig potasından çıkan Bodrum Futbol Kulübü, evinde Van Spor FK’yı 2-0 yenerek tekrar 2'nci sıraya yükselmenin sevincini yaşadı.
Rakibini her iki yarıda da Seferi'nin golleriyle mağlup eden yeşil-beyazlılar 4'üncü galibiyetine imza atarak 14 puana ulaştı.
Tekrar Süper Lig potasına adını yazdıran Bodrum FK maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

bodrum-fk-yeniden-super-lig-potasinda-931173-276600.jpg
Bodrum FK 14 puana ulaştı

İyi bir mücadele gösterdiklerini belirten Bodrum FK'nın teknik patronu Burhan Eşer, "Ankara'daki puan kaybını telafi ettiğimiz için mutluyum. Oyuncularımız kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Sahamızdaki son 3 karşılaşmayı kayıpsız geçmek önemli. Yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı.

PAZAR GÜNÜ EGE DERBİSİ VAR

Bodrum Futbol Kulübü, 8'inci hafta müsabakasında pazar günü Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

