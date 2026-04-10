Biletlere gizli gizli yapılan zam tepki topladı

A Milli takımımızın da yer aldığı 2026 Dünya Kupası için geri sayım başlarken FIFA'nın maç biletlerine gizli zammı büyük tepki topladı

2026 Dünya Kupası bilet satışlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. FIFA, kamuoyuna duyurmadan “ön kategori” adıyla yeni fiyat dilimleri oluşturdu.
Gizli zam sonrası tepkiler FIFA Başkanı Infantino'ya yöneldi.
ABD’nin 12 Haziran’da Kaliforniya’nın Inglewood kentinde Paraguay’a karşı oynayacağı açılış maçında ön kategori 1 koltukları 4.105 dolar (yaklaşık 185 bin TL) bedelle satışa sunuldu. Geçen hafta aynı karşılaşmanın kategori 1 biletlerinde tavan fiyat 2.735 dolardı. Ön kategori 2 biletleri ise 1.940 ile 2.330 dolar arasında değişiyor.

KANADA VE DİĞER MAÇLARA DA ZAM GELDİ

Kanada’nın Toronto’daki açılış maçında Bosna Hersek ile karşılaşacağı müsabakada ön kategori 1 fiyatları 3.360 dolara kadar çıktı. Son 16 turu için Philadelphia’daki biletler ise 905 dolarlık etiketle satışa çıktı.

FİNAL BİLETLERİ ALEV ALDI

19 Temmuz’da New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanacak final maçı biletlerinde de ciddi artış yaşandı.

  • Kategori 2: 5.575 dolardan 7.380 dolara yükseldi.
  • Kategori 3: 4.185 dolardan 5.785 dolara çıktı.

Finalin en pahalı bileti ise geçtiğimiz haftalarda 10.990 dolara kadar çıkmıştı.
Aralık ayındaki kura çekiminde bu rakam 8.680 dolardı.

KATEGORİ TANIMINDA BELİRSİZLİK

FIFA, 9 Eylül’de yaptığı bilgilendirmede kategori 1’i “alt tribündeki en yüksek fiyatlı koltuklar” olarak tanımlamıştı. Ancak bazı koltukların bu sınıflandırmadan çıkarılarak yeni ön kategorilere aktarıldığı görülüyor. FIFA basın ofisi ise sorulara henüz yanıt vermedi.

11 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada’daki 16 şehirde toplam 104 maç oynanacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino, tüm karşılaşmaların biletlerinin tükeneceğini defalarca vurgulamıştı. Taraftarların yüksek fiyatlara tepkisi üzerine aralık ayında daha uygun fiyatlı “taraftar kategorisi” seçeneği devreye alınmıştı.
FIFA’nın sessiz sedasız devreye aldığı “ön kategori” uygulaması, taraftarların tepkisini artırırken bilet fiyatlarının ulaştığı seviyeler turnuvanın ekonomik boyutunu yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

