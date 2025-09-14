Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Siyah-beyazlılar'dan Salih Uçan açıklaması geldi.

Beşiktaş, Salih Uçan'ın uyluk arka adale, tendon bileşkesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kadıköy'de kırmızı kart çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan’ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale, tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'DE BAŞLADI

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi sonrası Başakşehir maçıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Salih Uçan, Başakşehir karşısında 55. dakikada yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.