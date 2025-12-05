Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi

Yayınlanma:
Beşiktaş resmi internet sitesinden "Yıllardır süren kiracı ihtilafı sona erdi" diyerek resmi bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Süleyman Seba Kompleksi’ndeki kiracılık sorununu çözüme kavuşturduğunu ve alacaklarını tahsil ettiğini duyurdu.

Beşiktaş uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Aşçıoğlu İnşaat ile yaşanan kiracılığa dayalı hukuki sürecin tamamen çözüme ulaştığını açıkladı. Kulüp, alacaklarını tahsil ettiğini ve sözleşmeden doğan hakların MHS Gayrimenkul A.Ş.’ye geçtiğini duyurdu. Siyah Beyazlılardan resmi açıklama geldi.

2034'E KADAR KİRALIK

2008 yılında imzalanan sözleşme kapsamında Süleyman Seba Kompleksi içindeki ofis binası, Aşçıoğlu firması tarafından 2034 yılına kadar kiralanmıştı. Ancak 2023 Aralık ayından itibaren kira ödemelerinin yapılmaması üzerine kulüp hukuki süreci başlatmıştı.

HUKUKİ SÜREÇ

Beşiktaş, kira ödemelerinin aksaması nedeniyle iki icra takibi başlatırken, tahliye davası ve karşı tarafın açtığı menfi tespit davalarıyla süreç devam etmişti.

Yapılan görüşmeler sonucunda, kira sözleşmesinden doğan tüm hak ve yükümlülükler 1 Ocak 2025 itibarıyla Muhsin Group iştiraki MHS Gayrimenkul A.Ş.’ye geçti. Kulüp, geçmiş döneme ilişkin ana para ve faiz alacaklarını tahsil ettiğini açıkladı.

Sözleşmenin hukuki bağlayıcılığı nedeniyle kiralama süreci 1 Ocak 2034 tarihinde sona erecek. Kulüp, bu süreçte hiçbir hak kaybı yaşanmadığını vurguladı.

TEŞEKKÜR MESAJI

Beşiktaş, ihtilafın çözümünde iş birliği yapan MHS Gayrimenkul A.Ş.’ye teşekkür ederek, “Kulübümüzün menfaatleri her zaman önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

bjkaciklama.png

