Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük maçı öncesi sakatlık açıklaması

Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maç öncesi sakatlık açıklaması yaptı.

Beşiktaş'tan futbolcusu Rıdvan Yılmaz ile ilgili bir sakatlık açıklaması yapıldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz’ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rıdvan Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK

Milli futbolcu Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Rıdvan Yılmaz'ın Gaziantep FK maçına yetişmesi bekleniyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

