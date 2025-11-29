Yalçın Koşukavak: Hakemlere teşekkür edemiyorum

Ankara Keçiörengücü - Iğdır FK maçı sonrası teknik direktörler Yalçın Koşukavak ve İbrahim Üzülmez, açıklamalarda bulundu.

1. Lig'in 15. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenen Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, oyuncularının sahada pozitif durmaya çalıştıklarını söyledi.

''DURAN TOP PROBLEMİMİZ VAR''

Üzülmez, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçın kolay geçmediğini belirterek "Duran top problemimiz var. Sezon başından itibaren var, bugün de duran topla yediğimiz golle ilk devre 1-1 sonuçla içeriye girdik." dedi.

Ligde mücadele etmek için fiziksel olarak iyi olmak gerektiğini vurgulayan Üzülmez, "Oyuncularımı kutluyorum, mücadele ettiler. Bu ligde mücadele edeceksiniz, fiziksel olarak iyi olmanız gerekiyor. Biraz fiziksel olarak yukarı çıkmamız da gerekiyor. Daha çok maçlar var. Dengelerin çok değişebileceği bir lig. Biz güçlü olacağız, beraber olacağız. Bu güzel camiayı hedeflere taşımaya devam edeceğiz." diye konuşu.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ CEPHESİ

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "meydan okumaya" devam edeceklerini dile getirdi.

Hakemleri eleştiren Koşukavak, karşılaşmada "dominant oyun" sergilediklerini aktararak "Oyuncularıma teşekkür ediyorum, hakemlere teşekkür edemiyorum çünkü idare ediyorlar, yönetmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

