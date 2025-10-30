Beşiktaş'ta flaş gelişme: Futbolu bırakıyor

Beşiktaş'ta yıllardır forma giyen tecrübeli futbolcu Necip Uysal'ın futbolu bırakma kararı aldığı ileri sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre; 2026–2027 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncunun veda etmeye hazırlandığı belirtildi.

Necip Uysal'ın önceki hafta açıklanan ani bir kararla kaptanlığı alınmıştı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Necip, bu sezon sadece 3 maçta 84 dakika forma giyebildi.

466 MAÇA ÇIKTI, 3 LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Necip Uysal, 2004 yılında Yıldırım Bosna Spor'dan Beşiktaş'ın altyapısına alınmıştı.

Mevkiisi orta saha olan, ancak stoper ve sağ bek olarak da görev yapan Necip, siyah beyazlı formayla çıktığı 466 karşılaşmada 6 gol atarken, 19 asist yaptı.

Necip Uysal, Beşiktaş ile 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.