Beşiktaş'ta Mert ve Necip'ten kaptanlık neden alındı? Serdal Adalı açıkladı

Beşiktaş'ta geçen hafta içinde beklenmedik bir şekilde takım kaptanları değiştirilmişti. Bunun nedenini başkan Serdal Adalı açıkladı.

Beşiktaş'ta geçen hafta sürpriz bir açıklama yapılmış, takım kaptanlarının değiştirildiği belirtilmişti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yönetim kurulunun kararıyla futbol A takımı kaptanlığı hususunda değişikliğe gidildiği belirtilerek, "Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve yönetim kurulumuzun kararıyla futbol A takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir. Necip Uysal ile Mert Günok'a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi'ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.

SERDAL ADALI: OTURDUK KARAR ALDIK

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, günler sonra bu değişiklikle ilgili konuştu. Adalı, Sabah'taki habere göre şunları söyledi:

"Takım kaptanları konusu biraz fazla abartıldı. Ole Gunnar Solskjaer'in zamanında gündeme gelip, hoca değişikliğiyle karar bu haftaya kaldı.

Necip de Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir. Bant takmayla bir şey değişmez. İkisi de senelerdir bu takıma büyük hizmetler verdi, veriyor. Özellikle Necip Uysal.

Konyaspor Beşiktaş: Sergen Yalçın'dan ilk 11 kararıKonyaspor Beşiktaş: Sergen Yalçın'dan ilk 11 kararı

Bunun tek bir sebebi var. Saha içindeki bazı olaylara daha resmi daha yakın, hakemle daha iyi bir diyalog kurması... İşin açığı Galatasaray maçındaki o sarı karttan sonra inanın ben de çok endişelendim. Oturduk böyle bir karar aldık.

Yine söylüyorum, kendilerine de söyledim. Necip de Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir. Önemli olan takımın hakemle, rakip takımla diyaloğu daha iyi sağlaması, başka bir sebep yok."

