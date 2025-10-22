Konyaspor Beşiktaş: Sergen Yalçın'dan ilk 11 kararı

Konyaspor Beşiktaş: Sergen Yalçın'dan ilk 11 kararı
Beşiktaş, Süper Lig'de erteleme maçında bu akşam deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sergen Yalçın'ın ilk 11 kararı belli oldu mu? İşte muhtemel 11'ler.

Beşiktaş, Süper Lig'de bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken maç Beşiktaş'ın Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelenmişti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün.

Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi topladığı 13 puanla 7. sırada.

Konyaspor ise Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 11 puanla 9. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK VAR

Beşiktaş, Konyaspor karşısında 7 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Kadroda Demir Ege Tıknaz sakatlığı nedeniyle bulunmuyor. Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva ise statü gereği maçta forma giyemeyecek.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ İŞTE 11'LER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Konyaspor karşısında sahaya sürmeyi planladığı 11'i belirlediği öğrenildi.

Takımların bu akşam maça şu kadrolarıyla başlamaları bekleniyor:

KONYASPOR: Bahadır, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Kaan, Ndao, Umut Nayir.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Paulista, Udokai, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Mustafa, Abraham.

