Konyaspor Beşiktaş: Sergen Yalçın'dan ilk 11 kararı
Beşiktaş, Süper Lig'de bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken maç Beşiktaş'ın Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelenmişti.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün.
Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi topladığı 13 puanla 7. sırada.
Konyaspor ise Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 11 puanla 9. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK VAR
Beşiktaş, Konyaspor karşısında 7 futbolcusundan yoksun çıkacak.
Kadroda Demir Ege Tıknaz sakatlığı nedeniyle bulunmuyor. Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva ise statü gereği maçta forma giyemeyecek.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ İŞTE 11'LER
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Konyaspor karşısında sahaya sürmeyi planladığı 11'i belirlediği öğrenildi.
Şansal Büyüka: Fenerbahçe ve Beşiktaş ayağını denk almalı
Takımların bu akşam maça şu kadrolarıyla başlamaları bekleniyor:
KONYASPOR: Bahadır, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Kaan, Ndao, Umut Nayir.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Paulista, Udokai, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Mustafa, Abraham.