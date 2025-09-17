Beşiktaş'ta 5 yıllık sorun 3 ayda çözüldü

Siyah-beyazlılar, 2025 yaz transfer döneminde adeta bir yeniden yapılanma süreci başlatarak hem mali yükten kurtuldu hem de teknik kadroyu tazeledi.

Yıllardır eleştirilen ve verim alınamayan isimlerle yollarını ayıran Beşiktaş, Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain ve Al Musrati gibi oyuncularla vedalaştı. En dikkat çeken ayrılık ise 10 milyon Euro’yu bulan maaşıyla kulübe ciddi yük olan Ciro Immobile oldu.

BONSERVİS GELİRİ TOPLADI

Kulüp, Gedson Fernandes’i Spartak Moskova’ya, Keny Arroyo’yu ise Cruzeiro’ya göndererek bonservis geliri elde etti. Arthur Masuaku’nun İngiltere’ye dönüşüyle birlikte savunma hattında da yeni bir yapılanmaya gidildi.

Transfer döneminin son gününde yaşanan kanat krizi, Jota Silva’nın kadroya katılmasıyla çözüldü. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Cengiz Ünder, Jota Silva ve Vaclav Cerny üçlüsünden kanatlarda maksimum verim almayı planlıyor.

Serdal Adalı takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi

Hücum hattında ise El Bilal Toure ve Tammy Abraham gibi güçlü isimler, Beşiktaş’ın gol yollarındaki en büyük kozları olacak.

Sergen Yalçın’ın yeniden takımın başına geçmesiyle birlikte Beşiktaş’ta sadece kadro değil, teknik vizyon da değişti. Taraftarla güçlü bir bağ kuran Yalçın, üst üste galibiyetlerle hem moral hem de ivme kazanmayı hedefliyor.