Beşiktaş'ın yıldızına büyük şok: Canlı yayını terk etti

Yayınlanma:
Faroe Adaları'na kaybeden Çekya'da Vaclav Cerny maçın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaşlı futbolcu ilk gol için gelen soruya sinirlenerek yayını terk etti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 8. hafta maçında Faroe Adaları sahasında Çekya ile karşı karşıya geldi. Tórsvøllur’da oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Berke Özer'e verilecek ceza ortaya çıktı: Milli takımı izinsiz terk etmiştiBerke Özer'e verilecek ceza ortaya çıktı: Milli takımı izinsiz terk etmişti

BEŞİKTAŞLI CERNY GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından Çekya adına karşısına geçen Beşiktaşlı Vaclav Cerny ile muhabir arasında yaşananlar gündem oldu. Muhabir Jan Lutonsky'nin "İlk golde, sizce orada ne yanlış gitti?" sorusu üzerine konuşan Cerny, "Onunla aramdaki mesafeyi mi soruyorsunuz?" dedi.

SORUYA SİNİRLENİP YAYINI TERK ETTİ

Jan Lutonsky'nin "Rakibi takip etmeniz gerekmiyor muydu?" demesi üzerine sinirlenen Cerny, "Sanırım herkes gibi ben de geri koştum” dedi ve yayını terk etti. Cerny’nin uzaklaştığı sırada "Hadi bu gol için beni suçla" dediği duyuldu.

2024/11/08/hbbjk.jpg

PUAN DURUMU

İlk 7 haftada 13 puan toplamayı başaran Çekya, 2. sırada yer alıyor. 12 puandaki Faroe Adalı ise 3. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Spor
İrfan Can Kahveci'nin Okan Buruk'a ne dediği ortaya çıktı: "Aldırma hocam bu adam deli" deyip küfür etmiş!
İrfan Can Kahveci'nin Okan Buruk'a ne dediği ortaya çıktı: "Aldırma hocam bu adam deli" deyip küfür etmiş!
Fenerbahçe'nin Talisca kararı belli oldu
Fenerbahçe'nin Talisca kararı belli oldu
İlkay Gündoğan: Futboldan pek anlamıyorlar
İlkay Gündoğan: Futboldan pek anlamıyorlar