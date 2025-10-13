Beşiktaş'ın yıldızına büyük şok: Canlı yayını terk etti

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 8. hafta maçında Faroe Adaları sahasında Çekya ile karşı karşıya geldi. Tórsvøllur’da oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞLI CERNY GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından Çekya adına karşısına geçen Beşiktaşlı Vaclav Cerny ile muhabir arasında yaşananlar gündem oldu. Muhabir Jan Lutonsky'nin "İlk golde, sizce orada ne yanlış gitti?" sorusu üzerine konuşan Cerny, "Onunla aramdaki mesafeyi mi soruyorsunuz?" dedi.

SORUYA SİNİRLENİP YAYINI TERK ETTİ

Jan Lutonsky'nin "Rakibi takip etmeniz gerekmiyor muydu?" demesi üzerine sinirlenen Cerny, "Sanırım herkes gibi ben de geri koştum” dedi ve yayını terk etti. Cerny’nin uzaklaştığı sırada "Hadi bu gol için beni suçla" dediği duyuldu.

PUAN DURUMU

İlk 7 haftada 13 puan toplamayı başaran Çekya, 2. sırada yer alıyor. 12 puandaki Faroe Adalı ise 3. sırada bulunuyor.