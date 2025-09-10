Beşiktaş'ın yeni transferi resmen açıklandı

Kayserispor, Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş ile anlaştıklarını açıkladı.

Kayserispor Kulübü, Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş ile anlaştıklarını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamıza verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DE BAŞLADI

30 yaşındaki Gökhan Sazdağı, profesyonel kariyerine 2013'te Fenerbahçe'de başladı.

Gaziantep, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Adanaspor, Boluspor'da oynayan Gökhan Sazdağı, 2021'den bu yana Kayserispor'un formasını giyiyordu.

Gökhan Sazdağı, sağbek olarak görev yapıyor.

Kaynak:Haber Merkezi/AA

