Beşiktaş'ın maçı ileri bir tarihe ertelendi

Beşiktaş'ın maçı ileri bir tarihe ertelendi
Yayınlanma:
Beşiktaş GAİN, Aliağa Petkimspor ile oynayacakları maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş GAİN, Ailağa Petkimspor ile 25 Nisan'da oynanması planlanan 28. haftadaki lig maçının ertelendiğini duyurdu.

TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Siyah-beyazlı basketbol takımının açıklamasında "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması planlanan Beşiktaş GAİN-Aliağa Petkimspor karşılaşması, takımımızın BKT EuroCup final serisindeki maç programı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadelenin oynanacağı yeni tarih, TBF tarafından daha sonra açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.

LİGDE 2. SIRADA YER ALIYORLAR

Geride kalan 26 haftada 48 puan toplayan Beşiktaş GAİN, 2. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, lider Fenerbahçe'yle aynı puanda bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

