Beşiktaş'ın koçu Alimpijevic'in yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın koçu Alimpijevic'in yeni adresi belli oldu
Yayınlanma:
Sırbistan Basketbol Milli Takımı, Svetislav Pesic ile yollarını ayırması sonrası Beşiktaş GAİN’in başantrenörü Dusan Alimpijevic ile sözleşme imzaladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş GAİN'in başantrenörü Dusan Alimpijevic'in yeni adresi belli oldu.

SIRBİSTAN MİLLİ TAKIMI'NIN YENİ HOCASI OLDU

39 yaşındaki koç, Sırbistan Basketbol Federasyonu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve Sırbistan Milli Takımı'nın yeni başantrenörü oldu.

Alimpijevic, Beşiktaş GAİN'in de başantrenörlüğünü yapmaya devam edecek.

Sadettin Saran Domenico Tedesco ve Devin Özek kararını verdiSadettin Saran Domenico Tedesco ve Devin Özek kararını verdi

Geçtiğimiz günlerde Sırbistan iddiaları hakkında beIN Sports'a konuşan Alimpijevic, "Adımın Sırbistan ile anılması büyük bir onur. Milli takımda yedek kulübesinde olmak herhangi bir koç için en üst düzeydir. Bunu EuroBasket'ten önce de söylemiştim şimdi de söyleyeceğim. Şu anda bu işi Pesic'ten daha iyi yapabilecek kimse yok.

dsan.jpg
dsan.jpg

Bu seviyeye onun sayesinde geldik. Sırbistan ciddi bir ülke ve basketbol bizim için ciddi bir mesele. Milli takım çok ciddi ve saygın bir durumdur. Bu tür kararlar sessizce ve doğru zamanda alınır. Söyleyebileceğim başka bir şey yok" demişti.

ALIMPIJEVIC'İN KARİYERİ

Alimpijevic, antrenörlük yolculuğunda Voyvodina, Spartak, FMP, Kızılyıldız, Bursaspor ve Beşiktaş gibi takımların başında görev yaptı. Sırp çalıştırıcı ayrıca 2022 Yaz Ligi’nde San Antonio Spurs’ün teknik ekibinde de görev alarak kariyerine NBA deneyimi ekledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Spor
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu duyurdu
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu duyurdu
Fenerbahçe'ye müjde: Avrupa Ligi'ne günler kala iyi haber geldi
Fenerbahçe'ye müjde: Avrupa Ligi'ne günler kala iyi haber geldi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı