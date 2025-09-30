Beşiktaş'ın koçu Alimpijevic'in yeni adresi belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş GAİN'in başantrenörü Dusan Alimpijevic'in yeni adresi belli oldu.

SIRBİSTAN MİLLİ TAKIMI'NIN YENİ HOCASI OLDU

39 yaşındaki koç, Sırbistan Basketbol Federasyonu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve Sırbistan Milli Takımı'nın yeni başantrenörü oldu.

Alimpijevic, Beşiktaş GAİN'in de başantrenörlüğünü yapmaya devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde Sırbistan iddiaları hakkında beIN Sports'a konuşan Alimpijevic, "Adımın Sırbistan ile anılması büyük bir onur. Milli takımda yedek kulübesinde olmak herhangi bir koç için en üst düzeydir. Bunu EuroBasket'ten önce de söylemiştim şimdi de söyleyeceğim. Şu anda bu işi Pesic'ten daha iyi yapabilecek kimse yok.

Bu seviyeye onun sayesinde geldik. Sırbistan ciddi bir ülke ve basketbol bizim için ciddi bir mesele. Milli takım çok ciddi ve saygın bir durumdur. Bu tür kararlar sessizce ve doğru zamanda alınır. Söyleyebileceğim başka bir şey yok" demişti.

ALIMPIJEVIC'İN KARİYERİ

Alimpijevic, antrenörlük yolculuğunda Voyvodina, Spartak, FMP, Kızılyıldız, Bursaspor ve Beşiktaş gibi takımların başında görev yaptı. Sırp çalıştırıcı ayrıca 2022 Yaz Ligi’nde San Antonio Spurs’ün teknik ekibinde de görev alarak kariyerine NBA deneyimi ekledi.