Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Rafa Silva'nın yokluğunda karar verildi
Yayınlanma:
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı öncesi ilk 11'ler açıklandı. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu kalede kaldı.

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam oturacak.

thumbs-b-c-b1c8df9bce5ffe8c4d7fd9d95f6143fe.jpg

ERSİN DESTANOĞLU KALEDE

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Beşiktaş’ta Konyaspor maçının ardından kale yine Ersin Destanoğlu’na emanet edildi. Rafa Silva'nın yokluğunda Cerny ortaya geçti.

2024/11/08/hbbjk.jpg

İŞTE İLK 11’LER

Kasımpaşa Muhtemel: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Cem, Baldursson, M. Fall, Ben Ouanes, Diabate, Kubilay

Beşiktaş İlk 11: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny Cengiz, Toure, Abraham

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

