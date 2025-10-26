Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Rafa Silva'nın yokluğunda karar verildi
Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Ahmet Çakar: Karar kesinlikle yanlış
ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam oturacak.
ERSİN DESTANOĞLU KALEDE
Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Beşiktaş’ta Konyaspor maçının ardından kale yine Ersin Destanoğlu’na emanet edildi. Rafa Silva'nın yokluğunda Cerny ortaya geçti.
İŞTE İLK 11’LER
Kasımpaşa Muhtemel: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Cem, Baldursson, M. Fall, Ben Ouanes, Diabate, Kubilay
Beşiktaş İlk 11: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny Cengiz, Toure, Abraham