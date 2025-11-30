Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Olaylı derbiden sonra geri döndü
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı öncesi ilk 11'ler açıklandı. Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, ilk 11'e geri döndü.
Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla maçı Halil Umut Meler yönetecek. VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak.
İLK 11'E GERİ DÖNDÜ
Mücadelenin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Siyah-beyazlılarda kart cezası sona eren Orkun Kökçü ilk 11'e geri döndü.
İŞTE İLK 11’LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Roco, Balkovec, Doh, Kranevitter, Tiago Çukur, Camacho, Serginho, Fofana
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal