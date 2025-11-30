Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Olaylı derbiden sonra geri döndü

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Olaylı derbiden sonra geri döndü
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı öncesi ilk 11'ler açıklandı. Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, ilk 11'e geri döndü.

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

2024/11/08/hbbjk.jpg

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla maçı Halil Umut Meler yönetecek. VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak.

thumbs-b-c-13e7525fe657a6a24260a5c9ab2ee230.jpg

İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

Mücadelenin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Siyah-beyazlılarda kart cezası sona eren Orkun Kökçü ilk 11'e geri döndü.

Volkan Demirel Galatasaray'ı büyük bir dertten kurtaracakVolkan Demirel Galatasaray'ı büyük bir dertten kurtaracak

İŞTE İLK 11’LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Roco, Balkovec, Doh, Kranevitter, Tiago Çukur, Camacho, Serginho, Fofana

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Spor
Derbinin hakemi Yasin Kol'a sürpriz destek
Derbinin hakemi Yasin Kol'a sürpriz destek
Derbiye saatler kala Galatasaray'a müjde
Derbiye saatler kala Galatasaray'a müjde
Göztepe'den harika geri dönüş
Göztepe'den harika geri dönüş