Beşiktaş'ı günler kala yıkan haber: Bir bu eksikti

Beşiktaş'ı günler kala yıkan haber: Bir bu eksikti
Yayınlanma:
Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, antrenmanda sakatlandı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada oyuncunun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir. Demir Ege Tıknaz’ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz’ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir.

demir-ege-tiknaz.jpg
Demir Ege Tıknaz

SIRADAKİ RAKİP KOCAELİSPOR

Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. 29 Ekim Pazartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş maçı bileti gösterene ücretsiz tişört verilecekBeşiktaş maçı bileti gösterene ücretsiz tişört verilecek

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Spor
Fenerbahçe maçı öncesi ortalık karıştı: Yenilelim diye yapıyorlar
Fenerbahçe maçı öncesi ortalık karıştı: Yenilelim diye yapıyorlar
Galatasaray maçı öncesi neye uğradıklarını şaşırdılar: Liverpool'da moraller alt üst oldu
Galatasaray maçı öncesi neye uğradıklarını şaşırdılar: Liverpool'da moraller alt üst oldu