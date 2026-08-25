Beşiktaş'a transfer müjdesi: Anlaşma sağlandı yarın geliyor

Beşiktaş'a Almanya'dan transfer müjdesi geldi. Siyah beyazlılar Bayer Leverkusen'ın Hollandalı futbolcusu Ernest Poku ile anlaştığı belirtildi. Yarın İstanbul'a geleceği bildirildi.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, 22 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Ernest Poku ile anlaştı. Bayer Leverkusen ile de önümüzdeki saatlerde anlaşılması bekleniyor.

Alman basınından Kicker'a göre Beşiktaş Poku'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Poku'nun maliyetinin 25 milyon euro olacağı ileri sürüldü.

AZ Alkmaar altyapısında yetişen Ernest Poku, geçen sezon 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Bayer Leverkusen'de 45 karşılaşmada 5 gol atarken, 8 de asist yaptı.

POKU YARIN GELİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre ise Beşiktaş, Ernest Poku'yu yarın İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Yapılan anlaşmanın bu yıl kiralık ardından satın alma şeklinde olacağı ve genç futbolcunun 1+4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.