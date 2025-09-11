Beşiktaş'a Timo Werner sürprizi

Beşiktaş'a Timo Werner sürprizi
Beşiktaş'ta gözler transfere çevrilirken Siyah Beyazlı yönetim Timo Werner için tüm imkanları zorluyor.

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına dikkat çeken bir hamleye yöneldi.
Siyah - Beyazlılar, Almanya’nın yıldız hücum oyuncusu Timo Werner için RB Leipzig ile resmi temaslara başladı.
Sol kanat takviyesi arayan yönetim, 29 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadroya katmak istiyor.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur’da kiralık olarak geçiren Werner, bu sezon Leipzig’de forma şansı bulmakta zorlanıyor. Kulübüyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun ayrılığına sıcak bakıldığı belirtiliyor.

2020 yılında piyasa değeri 80 milyon euroya kadar çıkan Werner, Avrupa’nın en değerli hücum oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Ancak yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle güncel değeri 7 milyon euro seviyesine geriledi. Beşiktaş, bu düşüşü fırsata çevirmeyi ve transferi uygun şartlarla tamamlamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'A YABANCI DEĞİL!

Beşiktaş taraftarının Werner’le ilgili unutamadığı bir anı da var. 2017 yılında Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş–Leipzig Şampiyonlar Ligi maçında, statta oluşan yoğun ses nedeniyle kulaklarında rahatsızlık yaşayan Werner, 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Almanya Milli Takımı formasını 54 kez giyen Werner, bu maçlarda 24 gol kaydederek etkileyici bir performans sergiledi. Alman yıldızın transferi halinde hızlı oyun tarzı, bitiriciliği ve tecrübesiyle Beşiktaş’ın hücum hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

