Beşiktaş'a Rafa Silva müjdesi

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen, ardından da sakatlandığını öne sürerek çalışmalara katılmayan Portekizli yıldız Rafa Silva'dan müjde geldi.

Siyah beyazlı takım, Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken, takımla birlikte çalışmaya uzun süre sonra Rafa Silva da katıldı.

Rafa Silva düğümü çözülüyor: Süre doldu

Rafa Silva, dün antrenman eksiğini gidermek için takımıdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma yapmıştı. Bugün ise takımla antrenmana çıktı.

KARAR SERGEN YALÇIN'IN

Rafa Silva'nın oynayıp oynamayacağına veya ne zaman forma giyebileceğine teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek.

Portekizli futbolcun fiziksel ve mental olarak hazır görülürse sahaya sürülecek.

Beşiktaş'taki futboluyla beğeni kazanan Rafa Silva, bu sezon 16 maçta forma giydi. Rafa Silva, bu maçlarda 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Yıldız oyuncu geçen sezon ise 49 maçta 18 gol atıp, 12 gol pası vermişti.