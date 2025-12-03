Rafa Silva düğümü çözülüyor: Süre doldu

Rafa Silva düğümü çözülüyor: Süre doldu
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasına yerleşen Rafa Silva krizinde artık sona gelindi. Düğüm çözülüyor. Bir süredir takımdan ayrı kalan Portekizli yıldız Rafa Silva, bugün Beşiktaş yönetimine geleceğiyle ilgili kararını bildirecek.

Beşiktaş’ta gözler Portekizli futbolcu Rafa Silva’ya çevrildi. Siyah - Beyazlılarda geleceği belirsizliğini koruyan deneyimli oyuncunun bugün menajeriyle yapacağı görüşmenin ardından kulüp yönetimine kararını iletmesi bekleniyor.

ÖNCE TOPLANTI SONRA KARAR

Hürriyet’in haberine göre Rafa Silva, menajeriyle yapacağı toplantının ardından Beşiktaş Futbol Komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu ile görüşerek takımda kalıp kalmayacağını açıklayacak.

FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI FORMA GİYMEDİ

Portekizli futbolcu, Siyah - Beyazlı formayı son olarak ligin 11. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde giymişti. Ardından üç maçta süre almayan Silva, takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.

1.5 YILI DAHA VAR

Bu sezon 16 karşılaşmada sahaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 3 asist üreterek takımına katkı sağladı. 2024’te Benfica’dan Beşiktaş’a transfer olan Silva’nın kulüple 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Sergen Yalçın: Canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız

SERGEN YALÇIN'DAN RAFA SILVA SÖZLERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük maçının ardından yaptığı basın toplantısında Rafa Silva hakkında konuşmuş ve yıldız oyuncuya göndermede bulunmuştu.

Bireysel antrenman yapıyor tek başına. Canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Bizim için bir sorun yok. Kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizimle bir alakası yok. Bir gün canı isterse kapımız açık, buyursun gelsin.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

