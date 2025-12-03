Abraham gitti! El Bilal Toure geldi

Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında aldığı galibiyetle moral buldu. Siyah - Beyazlıların Malili forveti El Bilal Toure, attığı golle hem takımına katkı sağladı hem de son dönemdeki yükselen formunu devam ettirdi.

EL BİLAL TOURE GELDİ! ABRAHAM GİTTİ

Beşiktaş formasıyla ligdeki 10. maçına çıkan El Bilal Toure, üçüncü golünü kaydetti. Son dört karşılaşmada 2 gol ve 3 asist üreten genç oyuncu, hücum hattında sergilediği dinamizm ve rakip savunmaları zorlayan pres gücüyle dikkat çekiyor. Bu performansıyla takımın en golcü ismi Tammy Abraham’ı gölgede bırakmaya başladı.

15 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Toure’nin kontratında 15 gollük satın alma opsiyonu bulunuyor. Malili futbolcu 12 gol daha atarsa, Beşiktaş Atalanta’ya 15 milyon Euro ödeyerek bonservisini alacak. Yönetim, genç yıldızın performansını yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY PUAN KAYBETTİ: BEŞİKTAŞ ÜMİTLENDİ

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin derbide berabere kalması, Beşiktaş’ın iştahını kabarttı. Zirve ile puan farkını 9’a indiren Siyah - Beyazlılar, rakiplerinin Avrupa kulvarında yaşayacağı olası puan kayıplarını fırsata çevirmeyi planlıyor. Bu nedenle Trabzonspor ile oynanacak yılın son maçı büyük önem taşıyor.