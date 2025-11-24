Beşiktaş'a Dick Advocaat iddiası

Beşiktaş'la ilgili çarpıcı bir teknik direktör iddiası ortaya atıldı.

150 bin nüfuslu Karayipler ülkesi Curaçao'yu dünya kupası finallerine taşıyarak dikkatleri üzerine çeken Hollandalı teknik direktörü Beşiktaş'ın daha önce teklifte bulunduğu ileri sürüldü.

TRT'de ilan etti: Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi artık bitmiştir

Advocaat'ın yardımcısı Cor Pot, Cumhuriyet'teki habere göre Beşiktaş'ın daha önce teklifte bulunduğunu söyledi. Cor Pot, "Dick Advocaat'ın ne yapacağını asla bilemezsiniz. belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Daha önce gelmişlerdi ama son anda Solskjaer geldi. Kim bilir, belki yine dönerler" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI

78 yaşındaki Hollandalı teknik adam 2016/17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Advocaat, ayrıca Feyenoord, Hollanda Milli Takımı, Belçika Milli Takımı, Sunderland, Güney Kore Milli Takımı, Glasgow Rangers, Rusya Milli Takımı, Sırbistan Milli Takımı, Zenit, Borussia Möenchengladbahc'ta da görev yapmıştı.

Hollandalı hoca 2024'ten bu yana Curaçao Milli Takımı'nda çalışıyor.