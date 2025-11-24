Beşiktaş'a Dick Advocaat iddiası

Beşiktaş'a Dick Advocaat iddiası
Yayınlanma:
Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat'ın yardımcısından dikkat çeken Beşiktaş açıklaması geldi.

Beşiktaş'la ilgili çarpıcı bir teknik direktör iddiası ortaya atıldı.

150 bin nüfuslu Karayipler ülkesi Curaçao'yu dünya kupası finallerine taşıyarak dikkatleri üzerine çeken Hollandalı teknik direktörü Beşiktaş'ın daha önce teklifte bulunduğu ileri sürüldü.

TRT'de ilan etti: Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi artık bitmiştirTRT'de ilan etti: Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi artık bitmiştir

Advocaat'ın yardımcısı Cor Pot, Cumhuriyet'teki habere göre Beşiktaş'ın daha önce teklifte bulunduğunu söyledi. Cor Pot, "Dick Advocaat'ın ne yapacağını asla bilemezsiniz. belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Daha önce gelmişlerdi ama son anda Solskjaer geldi. Kim bilir, belki yine dönerler" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI

78 yaşındaki Hollandalı teknik adam 2016/17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

2024/11/08/hbbjk.jpgAdvocaat, ayrıca Feyenoord, Hollanda Milli Takımı, Belçika Milli Takımı, Sunderland, Güney Kore Milli Takımı, Glasgow Rangers, Rusya Milli Takımı, Sırbistan Milli Takımı, Zenit, Borussia Möenchengladbahc'ta da görev yapmıştı.

Hollandalı hoca 2024'ten bu yana Curaçao Milli Takımı'nda çalışıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Spor
Guardiola affını istedi
Guardiola affını istedi
Sergen Yalçın izin vermedi: Çalışmalar başladı
Sergen Yalçın izin vermedi: Çalışmalar başladı
Fenerbahçe vakit kaybetmeden başladı
Fenerbahçe vakit kaybetmeden başladı