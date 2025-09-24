Beşiktaş transferi resmen açıkladı: İmzayı attı formayı giydi

Beşiktaş transferi resmen açıkladı: İmzayı attı formayı giydi
Yayınlanma:
Beşiktaş, yeni transferini duyurdu. Ecemnur Öztürk'ü kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Beşiktaş sürpriz transferini resmen duyurdu.

Siyah beyazlı kulüp orta sahaya oyuncusu Ecemnur Öztürk'ü kadrosuna kattı.

İmzayı atan Ecemnur Öztürk, formayla stada çıkarak poz verdi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş’a Hoş Geldin Ecemnur Öztürk
Kadın Futbol Takımımız, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, orta saha oyuncusu Ecemnur Öztürk’ü kadrosuna kattı.

Ecemnur Öztürk’e hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."

whatsapp-image-2025-09-24-at-05-21-24.jpeg

10 eksiği olan Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu açıklandı10 eksiği olan Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu açıklandı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Spor
Ali Koç veda etti: Flaş açıklama
Ali Koç veda etti: Flaş açıklama
Hakem Arda Kardeşler ilk kez konuştu: TFF'yi karıştıracak açıklama
Hakem Arda Kardeşler ilk kez konuştu: TFF'yi karıştıracak açıklama