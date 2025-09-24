Beşiktaş transferi resmen açıkladı: İmzayı attı formayı giydi
Beşiktaş, yeni transferini duyurdu. Ecemnur Öztürk'ü kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Beşiktaş sürpriz transferini resmen duyurdu.
Siyah beyazlı kulüp orta sahaya oyuncusu Ecemnur Öztürk'ü kadrosuna kattı.
İmzayı atan Ecemnur Öztürk, formayla stada çıkarak poz verdi.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Beşiktaş’a Hoş Geldin Ecemnur Öztürk
Kadın Futbol Takımımız, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, orta saha oyuncusu Ecemnur Öztürk’ü kadrosuna kattı.
Ecemnur Öztürk’e hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."
