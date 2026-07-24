Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Beşiktaş sorunu çözdü: Salah transferinde geri adım attırdı

Beşiktaş sorunu çözdü: Salah transferinde geri adım attırdı

Beşiktaş, Mohamed Salah transferini tamamlamak üzere. Oyuncunun menajeri Ramy Abbas, yüzde 35'lik komisyon talebinden geri adım attı. Tarafların yapılacak görüşmeyle son pürüzleri çözmesi bekleniyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş sorunu çözdü: Salah transferinde geri adım attırdı

Midtjylland karşısında tek golle galip gelen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, Mohamed Salah transferi için temaslarını sürdürüyor.

SALAH'IN MENAJERİ GERİ ADIM ATTI

Fanatik'te yer alan habere göre; taraflar arasındaki krizin çıkış sebebi olan menajer komisyonunda büyük oranda anlaşma sağlandı. Serdal Adalı'nın yüzde 35'lik komisyon talebini reddetmesi üzerine oyuncunun menajeri Ramy Abbas geri adım atmak zorunda kaldı.

Beşiktaş sorunu çözdü: Salah transferinde geri adım attırdı - Resim : 1

KOMİSYON TALEBİNDE İNDİRİME GİTTİ

Yapılan görüşmeler sonucunda Ramy Abbas komisyon talebinde indirime gitti. Tarafların komisyon oranında anlaşmak üzere olduğu vurgulandı.

ANLAŞMANIN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Tarafların bugün gerçekleşecek görüşmeyle son pürüzleri ortadan kaldırması bekleniyor. Yönetim, Mısırlı futbolcuyla 10 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme için daha önceden el sıkışmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Mohamed Salah
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro