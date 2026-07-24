Beşiktaş sorunu çözdü: Salah transferinde geri adım attırdı

Midtjylland karşısında tek golle galip gelen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, Mohamed Salah transferi için temaslarını sürdürüyor.

SALAH'IN MENAJERİ GERİ ADIM ATTI

Fanatik'te yer alan habere göre; taraflar arasındaki krizin çıkış sebebi olan menajer komisyonunda büyük oranda anlaşma sağlandı. Serdal Adalı'nın yüzde 35'lik komisyon talebini reddetmesi üzerine oyuncunun menajeri Ramy Abbas geri adım atmak zorunda kaldı.

KOMİSYON TALEBİNDE İNDİRİME GİTTİ

Yapılan görüşmeler sonucunda Ramy Abbas komisyon talebinde indirime gitti. Tarafların komisyon oranında anlaşmak üzere olduğu vurgulandı.

ANLAŞMANIN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Tarafların bugün gerçekleşecek görüşmeyle son pürüzleri ortadan kaldırması bekleniyor. Yönetim, Mısırlı futbolcuyla 10 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme için daha önceden el sıkışmıştı.