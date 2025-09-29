Beşiktaş seçime gidiyor: Tarih açıklandı
Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi'nin tarihi açıklandı.
SEÇİM 19 EKİM PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nun ev sahipliği yapacağı kongrenin saat 19 Ekim Pazar günü 10.30'da başlayacağı belirtildi.
Başkan adaylarının konuşmalarının ardından başlayacak oy verme işleminin saat 17.00'de sona ereceği aktarıldı.
TEVFK YAMANTÜRK GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI
Beşiktaş'ta divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, 8 yıl sürdürdüğü görevinden 23 Temmuz'da ayrılmıştı.
HASAN ARAT İLE KAVGASI GÜNDEM OLMUŞTU
Tevfik Yamantürk'ün istifası öncesi Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat ile kavgası gündem olmuştu. Yamantürk, Divan Kurulu'nda konuşma yapan Hasan Arat'ın üzerine yürümüş ve arbede çıkmıştı.
Kaynak:Haber Merkezi / AA