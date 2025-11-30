Beşiktaş penaltıyı kaçırdı: Dakikalar sonra sakatlık geldi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş'ta Cengiz Ünder penaltıyı kaçırdı. Birkaç dakika sonra ise Paulista sakatlandı.
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta penaltı verildi.
YAKIN MESAFEDEN ELİNE ÇARPTI
53. dakikada gelişen Beşiktaş atağında oluşan karambolde top yakın mesafeden Karagümrüklü Serginho'nun eline çarptı.
Derbinin hakemi Yasin Kol'a sürpriz destek
CENGİZ ÜNDER PENALTIYI KAÇIRDI
VAR hakemi Cihan Aydın'ın uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder'in şutunu kalecisi Grbic kurtardı.
PAULISTA SAKATLANDI
Sadece birkaç dakika sonra ise Beşiktaş'ta Paulista yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
BEŞİKTAŞ ÖNDE
Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük karşısında 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılarda golü 41. dakikada Jota Silva kaydetti.