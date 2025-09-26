Beşiktaş maçı biletleri saniyeler içinde tükendi

Süper Lig'in yeni temsilcisi Kocaelispor'da tüm gözler pazartesi akşamı İnönü'de oynanacak Beşiktaş mücadelesine çevrilmiş durumda.

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak Kocaelispor’da taraftar heyecanı zirvede.
Deplasman tribününe ayrılan 2 bin 130 bilet saniyeler içinde tükenirken, Hodri Meydan tek renk konseptiyle tribün şovuna hazırlanıyor.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTIĞI GİBİ BİTTİ

Kocaelispor, Süper Lig’in 7. haftasında Pazartesi akşamı Beşiktaş ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’ta oynanacak mücadele öncesi bordo yeşilli taraftarlar, takımlarına tam destek vermek için deplasman tribününe akın edecek. Karşılaşmanın biletleri saat 20.00’de satışa sunulduktan sonra Kocaelispor’a ayrılan 2 bin 130 bilet saniyeler içinde tükendi.

Galatasaray Leroy Sane'nin maaşından kesecekGalatasaray Leroy Sane'nin maaşından kesecek

TEK RENK ÇAĞRISI

Kocaelispor’un efsanevi taraftar grubu Hodri Meydan, Beşiktaş deplasmanında tribün bütünlüğü sağlamak adına özel bir çağrıda bulundu. Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, “İnönü’de tek renk yeşil! Yeşil renk harici giyinen kişiler otobüslere alınmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bu uygulama, geçtiğimiz sezon Kadıköy deplasmanında da hayata geçirilmiş ve tribünlerde görsel bir bütünlük sağlanmıştı. Hodri Meydan, Beşiktaş karşısında da benzer bir atmosfer yaratmayı hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

