Beşiktaş harekete geçti: Suç duyurusunda bulundu

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları sonrası, hakemlerin karıştığı bahis skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi başvuruda bulundu. Siyah Beyazlılar son beş sezondaki tüm maçlarının incelenmesini talep etti.

Türkiye futbolunu sarsan hakem bahis skandalı sonrası Beşiktaş Kulübü, hukuki sürece resmen dahil oldu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı” yönündeki açıklamasının ardından kulüp, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak soruşturmaya müdahil olma talebinde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

“Futbol A Takımımızın son beş sezonda oynadığı tüm maçların hakemler veya diğer şüpheliler vasıtasıyla hukuka aykırı olarak bahis konusu edilip edilmediği, kulübümüzün zararına veya hak kaybına sebep olan suça konu bir fiil bulunup bulunmadığı hususlarında soruşturmanın genişletilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulmuştur.”

Siyah Beyazlı kulüp ayrıca, soruşturma sürecinde her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da başsavcılığa bildirdi.

SORUŞTURMADA İLGİNÇ DETAY

Bu başvuru, sadece hakemlerin değil, kulüplerin de sürece aktif şekilde dahil olduğunu gösteriyor. Beşiktaş’ın talebi doğrultusunda:

Son 5 sezondaki maçlar incelenebilir!

Hakem kararlarının bahis bağlantısı araştırılabilir!

Kulübün olası puan ve gelir kayıpları değerlendirilebilir!



