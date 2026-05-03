Beşiktaş galibiyeti 89. dakikada kaçırdı

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Yüksekovaspor'u konuk etti.

Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadele, 1-1 berabere tamamlandı.

Beşiktaş, 7. dakikada Jelena Karlicic'in golüyle maçta 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla bitti.

Yüksekovaspor, 89. dakikada Princella Adubea ile beraberliği yakaladı ve iki takım puanları paylaştı.

Bu sonuçla Beşiktaş 47 puana yükselerek 7. sırada yer aldı.

Yüksekovaspor ise maç eksiğiyle 48 puanla 6. sırada bulundu.

İKİ TAKIMIN GELECEK MAÇLARI

Siyah-beyazlılar, 28. hafta mücadelesinde Ordu ekibi Ünye Kadın SK deplasmanına çıkacak.

Yüksekovaspor erteleme maçında sahasında Hakkarigücü ile oynayacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Fenerbahçe arsaVev, ligin bitimine 3 hafta kala topladığı 74 puanla 1. sırada yer alıyor.

Galatasaray GAİN ise Fenerbahçe arsaVev'i 68 puanla takip ediyor.