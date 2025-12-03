Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF'ye sert tepki

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF'ye sert tepki
Yayınlanma:
Disipline sevk edilen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaptığı açıklamayla TFF'ye sert yüklendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce dün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları yayınlanmış ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın kulüp resmi sosyal medya hesabından 26.11.2025 tarihinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmişti.

SERDAL ADALI'DAN SERT TEPKİ

Kararın ardından bugün bir yazılı açıklama yapan başkan Adalı, ”Bugün, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir müsabaka pozisyonuna ilişkin açıklamamız gerekçe gösterilerek, “Türk futbolunun marka değerini zedelemek” iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmiş bulunuyorum.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Öncelikle bilinmelidir ki; söz konusu açıklama Türk futbolunun itibarını zedelemek bir yana, tam tersine adaleti, şeffaflığı ve hakkaniyeti savunma amacı taşımaktadır. Beşiktaş camiası, hiçbir zaman kayrılmayı, ayrıcalık tanınmasını veya kollanmayı talep etmemiştir. Bizim tek isteğimiz; herkes için adil, eşit ve doğru yönetilen bir futbol düzenidir” ifadelerini kullandı.

“Bu sevk, ne şahsımı ne de Beşiktaş’ı yıldırabilir. Gözdağı niteliğindeki bu kararların, bizi doğruları söylemekten, hakkımızı aramaktan ve Türk futbolunun gerçek itibarını korumaktan alıkoyması mümkün değildir” diyerek karara tepki gösteren Serdal Adalı, sözlerini şöyle tamamladı:

Türk futbolu gerçek anlamda temizlenecekse, bu ancak ilkelere bağlı duran, hakkını savunan ve adaleti herkes için talep eden duruşlarla mümkündür. Beşiktaş, bu duruşun en güçlü temsilcisidir ve öyle olmaya devam edecektir.

Büyük Beşiktaş camiasının desteğiyle, doğru bildiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

