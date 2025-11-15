Beşiktaş Başkanı Adalı'dan İrfan Can açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün Ümraniye Tesisleri'ndeki basın toplantısında soruları cevapladı.

Adalı, adı sık sık Beşiktaş'la geçen Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci ile ilgili bir soruyu şöyle cevapladı:

"İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu; yorum yapamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Soruya cevap veremem, soruyu sormak bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcularıyla ilgili cevap vermeyeceğim."

"CENGİZ ÜNDER'İN KONTRATINDA MADDE VAR"

Adalı, Fenerbahçe'den kiralık aldıkları Cengiz Ünder'le ilgili de şunları söyledi:

"Cengiz'in kontratında satın alma maddesi var. Onu da hızla doldurmaya doğru gidiyor. Çok iyi oynuyor. Keşke geçen sene alabilseydik. Bana göre Cengiz daha yüzde 70'inde. Yüzde 100 olduğunda daha iyi olacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız tabii ki."