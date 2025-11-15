Beşiktaş Başkanı Adalı'dan İrfan Can açıklaması

Beşiktaş Başkanı Adalı'dan İrfan Can açıklaması
Yayınlanma:
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'de kadro dışı bulunan İrfan Can Kahveci ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün Ümraniye Tesisleri'ndeki basın toplantısında soruları cevapladı.

Adalı, adı sık sık Beşiktaş'la geçen Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci ile ilgili bir soruyu şöyle cevapladı:

Rafa Silva'da son nokta: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın açıkladıRafa Silva'da son nokta: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın açıkladı

"İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu; yorum yapamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Soruya cevap veremem, soruyu sormak bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcularıyla ilgili cevap vermeyeceğim."

"CENGİZ ÜNDER'İN KONTRATINDA MADDE VAR"

Adalı, Fenerbahçe'den kiralık aldıkları Cengiz Ünder'le ilgili de şunları söyledi:

2024/11/08/hbbjk.jpg"Cengiz'in kontratında satın alma maddesi var. Onu da hızla doldurmaya doğru gidiyor. Çok iyi oynuyor. Keşke geçen sene alabilseydik. Bana göre Cengiz daha yüzde 70'inde. Yüzde 100 olduğunda daha iyi olacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız tabii ki."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Spor
A Milli Takım'da Bulgaristan maçına saatler kala 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da Bulgaristan maçına saatler kala 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı
Mustafa Denizli TFF'ye sert çıktı: Bu işler çocuk oyuncağı değil
Mustafa Denizli TFF'ye sert çıktı: Bu işler çocuk oyuncağı değil