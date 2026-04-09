Beşiktaş Antalyaspor maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yarın Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan mücadelenin hakemi belli oldu.

MAÇIN HAKEMİ KAYATEPE OLDU

Beşiktaş-Antalyaspor maçını hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Altan yapacak.

Süleyman Bahadır ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi alarak topladığı 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

Sami Uğurlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor ise 28 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi elde ederek topladığı 28 puanla 13. sırada yer alıyor.