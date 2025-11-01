Beşiktaş 6'da 6 yaptı: 44 yıl sonra başardı

Yayınlanma:
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenerken, ligde 6 maçta 6. galibiyetini aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 95-77 yendi.

1981-1982'DEN SONRA İLK KEZ

Siyah beyazlı takım 44 yıl sonra ilk kez böyle bir seri yakaladı. Beşiktaş, 1981-1982 sezonuna da 6'da 6 ile başlamıştı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Özlem Yalman, Can Mavisu, Tolga Edis

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 16, Vanwijn 9, Cazalon 5, Hawkins 3, Mahir Ağva 4, Emre Tanışan 2, Griffin 10, Ömer Can İlyasoğlu 1, Badzim 18, Omic 6, Erbey Kemal Paltacı 3

Beşiktaş GAİN: Mathews 24, Dotson 21, Yiğit Arslan 6, Morgan 17, Zizic 10, Kamagate, Canberk Kuş 6, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 8, Vittorio Brown 3

1. Periyot: 11-28

Devre: 36-44

3. Periyot: 58-71

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

