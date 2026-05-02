Beşiktaş 19. şampiyonluğunu ilan etti

Beşiktaş, Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 8. haftasında Spor Toto'yu yenerek bitime 2 hafta kala 19. şampiyonluğunu ilan etti.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 17-15 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci devrede ise rahat oynayan Beşiktaş, maçı 33-27 kazanarak play-off etabının bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Ardventure Erkekler Süper Lig'deki 19. şampiyonluğunu elde etti.

KUPA TÖRENİ 31 MAYIS'TA

Kupa töreni, 31 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak Nilüfer Belediyespor karşılaşmasının ardından yapılacak.
Beşiktaş'ın resmi hentbol sayfasından yapılan paylaşımda, ''ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
2025/26 Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde play-off serisinin bitimine iki maç kala şampiyonluğu garantiliyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

