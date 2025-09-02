Beşiktaş 10 numaralı formayı verdi 6 ayda gönderdi

Beşiktaş, 6 ay önce büyük umutlarla transfer edip 10 numaralı formayı verdiği Keny Arroyo'yu 6 ayda gönderdi.

Beşiktaş Kulübü'nde Serdal Adalı'nın başkanlığa seçilmesinin ardından ilk transferlerinden biri Keny Arroyo'ydu.

Siyah beyazlılar Ekvadorlu futbolcudan o kadar umutluydu ki 10 numaralı formayı bile verdi.

Transfer duyurulurken, "Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır. Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

CRUZEİRO'YA GİTTİ

Ancak umutlar kısa sürede tükendi.

Beşiktaş, Keny Arroyo'yu 6 ayda takımdan gönderdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo’nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

