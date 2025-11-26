Galatasaray, RAMS Park'ta 33 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşarken Belçika temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'ndeki zaferi ülke basınında geniş yer buldu.

Belçika’nın yüksek tirajlı gazetesi Het Laatste Nieuws (HLN), maçı “Union’dan yeni bir zafer: Promise David, Galatasaray’ın cadı kazanında hak edilmiş bir galibiyet getirdi” başlığıyla okurlarına aktardı. HLN ayrıca RAMS Park atmosferini “heksenketel” (cadı kazanı) olarak tanımlayarak deplasmanın zorluğuna dikkat çekti.

Ülkenin bir diğer büyük gazetesi Het Nieuwsblad, oyuncu değerlendirmelerinde Union SG’nin kolektif gücünü öne çıkardı. Gazete, “Bu cadı kazanında bile ayakta kaldı; güçlü bir Union’da üç futbolcu özellikle öne çıktı” ifadesini kullandı.

"CADI KAZANINDA KAZANDI"

Belçika’nın saygın yayımlarından De Standaard ise karşılaşmayı “Union, İstanbul’un cadı kazanında cesur oynadı ve üstün gözüktü” sözleriyle değerlendirdi. Haberde, temsilcimizin hücum üretkenliğindeki düşüş ve orta sahadaki dağınıklık da dikkat çekilen noktalar arasında yer aldı.

Okan Buruk neden yenildiklerini açıkladı: "Osimhen derbiye yetişecek mi" sorusuna flaş yanıt

"ZAFERLE SUSTURDU"

Kamu yayıncısı VRT’nin spor portalı Sporza ise başlığında “Union, Türk cadı kazanını zaferle susturdu” ifadelerine yer verdi. Sporza, Saint-Gilloise’ın pres gücü ve fiziki direncinin maçın belirleyici unsuru olduğunu yazdı.

SÜRPRİZ GALİBİYET

Belçika basınındaki ortak değerlendirmelerde, Galatasaray’ın geniş kadrosuna ve iç saha avantajına rağmen ilk yarıda etkisiz kaldığı, Saint-Gilloise’ın ise disiplinli oyunuyla skor üstünlüğünü korumayı başardığı vurgulandı. Belçika temsilcinin zaferi ise sürpriz olarak değerlendirildi.