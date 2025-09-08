Batman Petrolspor'a 8 milyon TL

Batman Petrolspor'a 8 milyon TL
Yayınlanma:
TFF 2. Lig'de mücadele eden Batman Petrolspor'a ünlü iş insanı Eyüp Taymur'dan önemli bir destek geldi.

Batmanlı iş insanı Eyüp Taymur çok konuşulan bir harekete imza attı.
Petrolspor’a sağladığı 8 milyon TL’lik destekle dikkat çeken Taymur, Batman başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde dev enerji projeleri için kolları sıvadıklarını açıkladı.

Egesa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Taymur, Petrolspor’a sahip çıkmanın bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Petrolspor bizim için sadece bir futbol takımı değil, Batman’ın ruhunu taşıyan bir değer. Kentimize ve takımımıza sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Aile olarak Batman’a katkı sunmak bizim için bir görev. Nereye gidersek gidelim, Batman özlemi hep içimizde.

Taymur, Batman, Mardin ve Diyarbakır’da planlanan büyük ölçekli enerji yatırımlarının hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.

EYÜP TYMUR KİMDİR?

1982 yılında Batman’da doğan Eyüp Taymur, 2001 yılında üniversite sınavında Türkiye genelinde ilk 100’e girerek dikkatleri üzerine çekti. Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitiren Taymur, yüksek lisansını ABD’de tamamladı. Bugün Egesa Enerji ile Türkiye enerji sektörünün yaklaşık yüzde 10’unu yöneten Taymur, hem teknik bilgisi hem de vizyoner yaklaşımıyla sektörde öne çıkıyor.

Petrolspor’a verdiği 8 milyon TL’lik destekle spor camiasında takdir toplayan Taymur, bölgeye yapılacak enerji yatırımlarıyla da Batman’ın geleceğine yön vermeye hazırlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Spor
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a transfer oldu
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a transfer oldu
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Fenerbahçe'ye geldiği gibi şok yaşattı
Fenerbahçe'ye geldiği gibi şok yaşattı