Batman Petrolspor'a 8 milyon TL

Batmanlı iş insanı Eyüp Taymur çok konuşulan bir harekete imza attı.

Petrolspor’a sağladığı 8 milyon TL’lik destekle dikkat çeken Taymur, Batman başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde dev enerji projeleri için kolları sıvadıklarını açıkladı.

Egesa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Taymur, Petrolspor’a sahip çıkmanın bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Petrolspor bizim için sadece bir futbol takımı değil, Batman’ın ruhunu taşıyan bir değer. Kentimize ve takımımıza sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Aile olarak Batman’a katkı sunmak bizim için bir görev. Nereye gidersek gidelim, Batman özlemi hep içimizde.

Taymur, Batman, Mardin ve Diyarbakır’da planlanan büyük ölçekli enerji yatırımlarının hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.

EYÜP TYMUR KİMDİR?

1982 yılında Batman’da doğan Eyüp Taymur, 2001 yılında üniversite sınavında Türkiye genelinde ilk 100’e girerek dikkatleri üzerine çekti. Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitiren Taymur, yüksek lisansını ABD’de tamamladı. Bugün Egesa Enerji ile Türkiye enerji sektörünün yaklaşık yüzde 10’unu yöneten Taymur, hem teknik bilgisi hem de vizyoner yaklaşımıyla sektörde öne çıkıyor.

Petrolspor’a verdiği 8 milyon TL’lik destekle spor camiasında takdir toplayan Taymur, bölgeye yapılacak enerji yatırımlarıyla da Batman’ın geleceğine yön vermeye hazırlanıyor.