Başakşehir'in yükselişini Gençlerbirliği durdurdu
Süper Lig’in 12. haftasında Gençlerbirliği sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadelede Başkent ekibi sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.
Gençlerbirliği’ne galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Kelven ve 53. dakikada Niang (P) kaydetti. Başakşehir’in tek golü ise 46. dakikada Şahmuradov’dan geldi.
PUAN DURUMU
Bu galibiyetle birlikte 11 puana ulaşan Gençlerbirliği, 13. sırada yer aldı. 13 puandaki Başakşehir ise 10. sırada kaldı.
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Metehan Mimaroğlu), Göktan Gürbüz (Dk. 76 Dilhan Demir), Koita (Dk. 67 Samed Onur), Tongya (Dk. 90+5 Onyekuru), Niang (Dk. 90+5 Sinan Osmanoğlu)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk. 67 Kemen), Berat Özdemir (Dk. 58 Harit), Umut Güneş, Yusuf Sarı (Dk. 77 Deniz Türüç), Crespo (Dk. 67 Selke), Da Costa (Dk. 58 Kaluzinski), Shomurodov
Gol: Dk. 36 Thalisson Dk. 53 Niang (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 46 Shomurodov (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 48 Opoku, Dk. 72 Kaluzinski, Dk. 88 Duarte (RAMS Başakşehir), Dk. 84 Samed Onur, Dk. 87 Pereira (Gençlerbirliği)
