Ülker'den sponsorluk anlaşması: 4 yıllık imza atıldı

Ülker'den sponsorluk anlaşması: 4 yıllık imza atıldı
Yayınlanma:
Ülker ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında 4 yıllık yeni bir sözleşme imzalandı.

Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’yle 2024 yılında başlayan iş birliğini daha da genişletti. TMPK’nin ana sponsoru olan Ülker, desteğini Los Angeles’ta düzenlenecek 2028 Paralimpik Oyunları’nı da kapsayacak şekilde sürdürecek. Anlaşma kapsamında Ülker, Mersin’de düzenlenecek 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları’na ve Samsun’daki 2027 Dünya Bedensel Engelliler Oyunları’na (World Games) da destek verecek.

"DAHA FAZLA İNSANIN HAYATINA DOKUNMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİMİZİ 4 YIL DAHA UZATTIK"

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı “2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda da gördük ki tüm para milli sporcularımız gerçek birer ilham kaynağı. Paris yolculuklarında onların hikayelerine ortak olma ve destek verme şansına sahip olmak bizim için büyük bir gururdu. Şimdi bu başarıların daha da artması, sporcularımızın hikayelerinin daha fazla insanın hayatına dokunması için iş birliğimizi 4 yıl daha uzattık. Toplumdaki fırsat eşitliğine dikkat çekmek, engelli vatandaşlarımızın tüm alanlarda daha da görünür olması için elimizden geleni yapacağız. Bu hedef doğrultusunda Türkiye’de yapılacak büyük uluslararası organizasyonlara destek vermekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım 4 yılın sonunda daha çok hikâyeyi insanlarla paylaşıp, daha çok başarıda katkımızın olmasını sağlarız.” ifadelerini kullandı.

lngdffbf.jpg

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ ÜLKER'İN KATKISIYLA DAHA DA BELİRGİN OLACAK"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu ise Ülker’in TMPK ve sporculara verdiği desteğin Paris Paralimpik Oyunları’nda çok önemli bir fark yarattığının altını çizerek “Ülkemizin en değerli markalarından birisi olan Ülker’le yol arkadaşlığımızı geliştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ülker’in 4 yıl boyunca vereceği destek sayesinde sporcularımızın başarılarının, toplumdaki farkındalığın daha da artacağına ve en önemlisi engelli vatandaşlarımız için örnek teşkil eden sporcu sayımızın da fazlalaşacağına inanıyorum. Ülker’le Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde yaptığımız anlaşma sporcularımıza moral olmuştu. Oyunlarda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya kazandık. Ülker’in desteğinin Los Angeles 2028’de madalya sayımızın artmasına ve daha çok sporcumuzun hayallerine ulaşması için cesaretlenmesine vesile olacağına inanıyorum. Sporun birleştirici ve dönüştürücü gücü Ülker’in katkısıyla daha belirgin olacak” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Spor
Fenerbahçe maçındaki skandal için ilk savunma
Fenerbahçe maçındaki skandal için ilk savunma
Mauro Icardi'den olay paylaşım: Sosyal medyayı karıştırdı
Mauro Icardi'den olay paylaşım: Sosyal medyayı karıştırdı