Barış Alper Yılmaz'a af çıktı

Galatasaray'da Arap kulübü NEOM'un transfer teklifi yapmasının ardından Barış Alper Yılmaz krizi patlamıştı.

Barış Alper Yılmaz gitmek istemiş, ancak kulübü bu transfere onay vermemişti. Bunun üzerine de yıldız oyuncu antrenmanlara çıkmamış, yönetimin de tepkisini çekmişti.

A Milli Takım'ın Gürcistan maçında da moralsiz olduğu görülen Barış Alper, ikinci yarıda oyuna girdikten 5 dakika sonra rakibine yaptığı sert hareketten sonra kımızı kart görmüştü.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararının verildiği ileri sürüldü.

Sabah'taki habere göre Başkan Dursun Özbek, Barış Alper'i affetti.

OKAN BURUK KADROYA ALACAK

Oyuncunun sözleşmesindeki fiyatının artırılacağı da belirtilirken, tekrar antrenmanlara çıkmasına onay verildi.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un da Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı maçta kadroya alacağı, Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile oynanacak karşılaşmada da takımda yer vereceği haberde yer aldı.