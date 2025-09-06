Barış Alper Yılmaz'a af çıktı

Barış Alper Yılmaz'a af çıktı
Yayınlanma:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Barış Alper Yılmaz'ı affettiği belirtildi.

Galatasaray'da Arap kulübü NEOM'un transfer teklifi yapmasının ardından Barış Alper Yılmaz krizi patlamıştı.

Barış Alper Yılmaz gitmek istemiş, ancak kulübü bu transfere onay vermemişti. Bunun üzerine de yıldız oyuncu antrenmanlara çıkmamış, yönetimin de tepkisini çekmişti.

A Milli Takım'ın Gürcistan maçında da moralsiz olduğu görülen Barış Alper, ikinci yarıda oyuna girdikten 5 dakika sonra rakibine yaptığı sert hareketten sonra kımızı kart görmüştü.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararının verildiği ileri sürüldü.

Sabah'taki habere göre Başkan Dursun Özbek, Barış Alper'i affetti.

OKAN BURUK KADROYA ALACAK

Oyuncunun sözleşmesindeki fiyatının artırılacağı da belirtilirken, tekrar antrenmanlara çıkmasına onay verildi.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un da Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı maçta kadroya alacağı, Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile oynanacak karşılaşmada da takımda yer vereceği haberde yer aldı.

Kaynak:Sabah

Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Spor
Yok artık Ali Koç! Bomba iddia: Görüştüğü teknik direktör bakın kim çıktı
Yok artık Ali Koç! Bomba iddia: Görüştüğü teknik direktör bakın kim çıktı
Galatasaray 30 milyon euroyu Fenerbahçe yüzünden verdi: İş Zorlu Center'da bitti
Galatasaray 30 milyon euroyu Fenerbahçe yüzünden verdi: İş Zorlu Center'da bitti