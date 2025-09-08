Barış Alper Yılmaz affını isteyecek

Victor Osimhen’in Nijerya – Ruenda maçında sakatlanmasının ardından Galatasaray’da planlar değişti. Osimhen’in UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Eintracht Frankfurt maçına kadar dinlendirilmesini isteyen Okan Buruk, ilk 11’de değişikliğe gitti.

İLK 11 DEĞİŞTİ

Deneyimli teknik adamın ligin ilk iki maçında olduğu gibi Barış Alper Yılmaz’ın takımın en önünde oynatacağı öğrenildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ GERİ DÖNÜYOR

NEOM’a transfer talebinin reddedilmesi sonrası maç kadrolarına alınmayan Barış Alper Yılmaz böylece ilk 11’e geri dönecek.

Barış Alper Yılmaz dönüyor

AFFINI İSTEYECEK

Milliyet’te yer alan habere göre Barış Alper Yılmaz, transfer sürecinde yaşanan olaylar nedeniyle kamuoyuna bir açıklama yaparak özür dileyecek.

PERFORMANSI

Milli futbolcu ilk 11’de çıktığı ligin ilk 2 maçında 3 gol 2 asist kaydetmiş ve performansı büyük beğeni toplamıştı.