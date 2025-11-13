Barcelona'nın yeni hocası belli oldu

Barcelona Kulübü basketbol takımının başantrenörü Joan Penarroya ile yollar ayrılmıştı.

56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının görevine son verildiği belirtilirken, yardımcı antrenör Oscar Orellana'nın geçici olarak başantrenörlüğe getirildiği duyurulmuştu.

Barcelona, Penarroya yönetiminde, bu sezon Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle 9. sırada yer aldı.

İspanya liginde ise 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 11. basamakta bulunuyordu.

Barcelona görevine son verdi

Barcelona geçen yıl EuroLeague'de Play-Off'larda elenip, İspanya'da ise Real Madrid'e yarı finalde kaybedince Roger Grimau ile yollarını ayırdığını açıklamış, yerine de Joan Penarroya'yı takımın başına getirdiğini duyurmuştu. İspanyol başantrenör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirmişti.

BARCELONA'DA XAVI PASCUAL DÖNEMİ

Basketbolda İspanya'nın Barcelona ekibi, Joan Penarroya ile yollarını ayırmasının ardından takımı 2010 yılında Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Xavi Pascual ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 53 yaşındaki teknik adam, kendisini 2027-28 sezonu sonuna kadar kulübe bağlayacak sözleşmeye imza attı.

Pascual, 2009-2014 yılları arasında Barcelona'yı beş kez Dörtlü Final'e taşıdı ve 2010 yılında takımın başında Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandı.