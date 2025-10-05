Barcelona darmadağın oldu

Barcelona darmadağın oldu
La Liga'da Barcelona, deplasmanda Sevilla'ya 4-1 mağlup oldu ve ligdeki ilk yenilgisini aldı.

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, Sevilla deplasmanına çıktı.

BARCELONA DAĞILDI

Mücadele, Sevilla'nın 4-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Ev sahibi, 13. dakikada Alexis Sanchez ve 37. dakikada Isaac'ın golleriyle durumu 2-0'a getirdi.

Barcelona'da Marcus Rashford, 45+7'de attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1'lik skorla bitti.

Konuk ekibin 76. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Robert Lewandowski, penaltıyı kaçırdı.

90. dakikada Carmona, 90+6'da Adams ile 2 gol daha bulan Sevilla, sahadan 4-1'lik skorla ayrılmanın mutluluğunu yaşadı.

İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Bu sonuçla Barcelona, ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 19 puanla 2. sıraya geriledi.

Ligin yeni lideri 21 puanla Real Madrid oldu.

Sevilla ise 13 puana yükselerek 4. sırada yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
