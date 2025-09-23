Ballon d’Or'u kazanan futbolcu belli oldu

Erkekler kategorisinde yılın en iyi futbolcusu ödülünü Ousmane Dembele kazandı. Dünyaca ünlü yıldız, sezon boyunca ortaya koyduğu performansla dikkat çekerek Ballon d’Or’un yeni sahibi oldu.

Ballon d’Or’un yeni sahibi Ousmane Dembele oldu

BONMATI’DEN ÜST ÜSTE 3’ÜNCÜ ZAFER

Kadın futbolunun yıldız ismi Aitana Bonmati, gösterdiği üstün performansla üst üste üçüncü kez “Yılın En İyi Kadın Futbolcusu” seçildi.

Kariyeri biten Arda Kardeşler'in savunması ortaya çıktı: İşte oyunu durdurma nedeni

GENÇ YETENEKLER DAMGA VURDU

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Lamine Yamal, 2'nci kez “Yılın En İyi Genç Erkek Oyuncusu” ödülünü kazanırken kadınlarda aynı kategoride 19 yaşındaki Vicky Lopez ödüle layık görüldü.

ENRİQUE VE WIEGMAN’A TEKNİK DİREKTÖR ÖDÜLLERİ

Dünyanın en iyi teknik direktörü seçilen Luis Enrique, Johan Cruyff Ödülü’nün sahibi oldu. Kadın futbolunda ise Sarina Wiegman, Johan Cruyff Kupası’nı kazanarak yılın en iyi teknik direktörü seçildi.

GERD MÜLLER TROPHY FORVETLERİNİN SAHİPLERİ

Yılın en iyi forvetlerine verilen Gerd Müller Trophy, kadınlarda Ewa Pajor’a, erkeklerde ise Victor Gyökeres’e verildi.

KALECİLER HAMPTON VE DONNARUMMA

Kadınlarda Hannah Hampton, erkeklerde ise Gianluigi Donnarumma yılın en iyi kalecileri seçildi.

EN İYİ KULÜPLER AÇIKLANDI

2025 yılının en iyi kadın kulübü Arsenal olurken, erkeklerde Paris Saint-Germain bu unvana layık görüldü.

KENAN YILDIZ İLK 5’TE YER ALDI

Ballon d’Or gecesinde en iyi genç oyuncuya verilen Kopa Trophy sıralamasında milli futbolcu Kenan Yıldız, beşinci sırada kendine yer buldu.

Organizasyonda ayrıca Diogo Jota’ya özel bir anma yapıldı.