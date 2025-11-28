Bahis soruşturması sonrası maça çıkmama kararı aldılar

2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Bora Özkan, yarın oynanması planlanan Adanaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

ADANASPOR MAÇINA ÇIKMAYACAKLAR

Bahis soruşturması ve sakatlıklar nedeniyle kadrolarının yetersiz kaldığını belirten Bora Özkan, Adanaspor maçına çıkamayacaklarını açıkladı.

14 VE 15 YAŞ TAKIMLARI DEVAM EDECEK

Özkan yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu olarak tek amaçlarının şehrin kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmadan kulübü yarınlara çok daha güçlü taşımak olduğunu, bu doğrultuda 14 ve 15 yaş altı takım programlarının aksamadan devam edeceğini ifade etti.

Bora Özkan, Adanaspor ile yarın deplasmanda oynanacak mücadeleye ilişkin şunları kaydetti: